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Немцы потребовали выслать Мельника из страны после его слов о Бандере

Читатели Die Welt осудили экс-посла Мельника за очередное упоминание Бандеры
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Фото: TASS/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник снова навлек на себя гнев местных жителей после очередного упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры в интервью для Die Welt, опубликованного в воскресенье, 7 августа.

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В беседе с изданием он заявил, что многие люди пока « не готовы предметно обсуждать» личность Бандеры и его действия.

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали высказывания Мельника и отметили, что ему стоит покинуть Германию.

«Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии», — возмутился один из комментаторов.

Другой посоветовал экс-послу «возвращаться домой и не оглядываться по дороге».

Ранее Андрей Мельник стал предметом обсуждения после того, как назвал скандалом отказ Берлина организовать выставку разбитой техники ВС РФ. Посла осудили за вмешательство в политическую жизнь Германии и неуместные требования.

За время работы послом украинский дипломат также неоднократно привлекал внимание своими резкими и скандальными заявлениями.

3 мая Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Таким образом он отреагировал на слова канцлера о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение. 27 июля экс-посол принес извинения за эти слова и назвал их ошибочными.

Кроме того, 26 мая украинский посол раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Ранее Мельник укорял бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в отсутствии самокритичности.

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