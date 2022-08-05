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Мельник осудил Берлин за отказ провести выставку разбитой техники РФ

Экс-посол Украины Мельник назвал скандалом отмену выставки разбитой техники РФ в Берлине
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Фото: TASS/IMAGO/M. Popow
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил немецкое правительство за отказ от проведения выставки разбитой техники ВС РФ в Берлине. Об этом он заявил в четверг, 4 августа, в своем Twitter.

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«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру [Берлина] Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал Мельник.

Ранее, 2 августа, экс-посол запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для извинений за неуместное высказывание в адрес политика.

3 мая Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Таким образом он отреагировал на слова канцлера о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. В настоящее время он ожидает отъезда в Киев. По информации газеты Bild, на Украине дипломат может занять пост замминистра иностранных дел.

За время работы в Германии Мельник допускал и другие неоднозначные заявления. 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение. 27 июля экс-посол принес извинения за эти слова и назвал их ошибочными.

Кроме того, 26 мая украинский посол раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Ранее Мельник укорял бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в отсутствии самокритичности.

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