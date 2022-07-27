Экс-посол Украины в ФРГ Мельник извинился за высказывание о бандеровцах

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник признал в среду, 27 июля, что его слова о непричастности участников фракции «Организация украинских националистов», лидером которой был Степан Бандера, к массовым убийствам поляков и евреев были ошибочны.

Мельник также допустил, что именно это высказывание в определенной степени повлияло на его отзыв из Берлина.

«Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь», — сказал дипломат в беседе с немецким изданием Zeit в ответ на вопрос, стало ли его высказывание поводом для того, чтобы отозвать его из ФРГ.

«Я, по всей видимости, недооценил эмоциональное значение, которое всё еще имеет этот чрезвычайно щекотливый вопрос, особенно для наших польских друзей. Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть», — пояснил посол.

Отдельно Мельник отметил, что не является националистом и никогда им не являлся.

«От восьми до десяти миллионов украинцев стали жертвами нацистского правления. Это темная глава общей истории, слепое пятно в федеративной республике, с которым необходимо бороться. Со своей стороны я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам», — резюмировал дипломат.

Ранее 27 июля появилась информация о том, что возвращение в Киев уволенного с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника состоится через две или три недели.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии 9 июля.

4 июля газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. По информации собеседников немецкого издания, в Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств». После этого украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение.

Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещенная в России организация), одним из инициаторов создания в 1942 году «Украинской повстанческой армии» (запрещенная в России экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Организация воевала против советских войск, в основном на Западной Украине. На ее счету множество преступлений, среди которых — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.