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Уволенный с должности посла Украины Мельник покинет Берлин через несколько недель

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Возвращение в Киев уволенного с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника состоится через две или три недели. Об этом сообщил 27 июля сам дипломат в интервью изданию Zeit.

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«Для меня это было лучшей работой мечты, которая у меня когда-либо была. Семь с половиной лет, которые оказали сильное влияние и на мою семью. Я оставляю этот пост с тяжелым сердцем. Еще и потому, что мы любим Германию», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов, стало ли его увольнение следствием высказываний о лидере украинского националистического движения Степане Бандере, дипломат заявил, что, возможно, эти события связаны друг с другом.

«Не знаю, если честно, наверное, была связь. Вероятно, я недооценил эмоциональную значимость этой чрезвычайно чувствительной темы, особенно для наших польских друзей. Это было ошибкой. Я не хотел никого обидеть. ‹...› Это обычное дело, но, конечно, это имеет какое-то отношение к моей дипломатии», — отметил Мельник.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии 9 июля.

4 июля газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. По информации собеседников немецкого издания, в Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств». После этого заявления украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение.

Бандера был лидером «Организации украинских националистов», одним из инициаторов создания в 1942 году «Украинской повстанческой армии» (запрещенная в России экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Организация воевала против советских войск, в основном на Западной Украине. На ее счету — множество преступлений, среди которых — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.

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