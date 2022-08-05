Экс-посол Украины вывел из себя немцев после жалоб в адрес властей ФРГ

Немецкие пользователи Twitter подвергли критике бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника за то, что он назвал настоящим скандалом отклонение заявки на проведение в Берлине выставки разбитой российской техники.

«Только и слышно нытье, «я требую», «я хочу»... Может, еще ножкой потопаете?» — задал вопрос Marty.

В то же время пользователь с ником Thomas припомнил гламурную фотосессию президента Украины Владимира Зеленского с женой для журнала Vogue.

«Вы лезете в дела, которые вас не касаются! Езжайте лучше на Украину и устройте фотосессию с Зеленским и его женой для какой-нибудь газеты», — написал Thomas.

Также немцы не забыли о словах Мельника в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

«Не будьте вы такой обиженной ливерной колбасой. Не все должны вести эту украинскую военную пропаганду круглый год без перерыва, и в этом нет ничего скандального. Скандал — то, что такой поклонник Бандеры и отрицатель холокоста, как вы, несколько лет был послом Украины», — отметил пользователь с ником Einphasenwechselstromsynchrongenerator.

Ранее, 28 июля, за фотосессию с женой для журнала Vogue Зеленского подвергла критике конгрессмен от Республиканской партии США Лорен Боберт. Она отметила, что это происходит в тот момент, когда США выделяют Украине $60 млрд помощи.

Сам Мельник за время работы послом прославился именно своими резкими и скандальными заявлениями.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. В настоящее время он ожидает отъезда в Киев.

30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».