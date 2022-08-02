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Шольц заявил об отправке новейшего оружия на Украину

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Германия поставляет Украине настолько новую военную технику, что некоторых из ее экземпляров еще нет на вооружении даже у самой немецкой армии. Об этом 2 августа заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Если раньше Германия, по словам канцлера, отправляла на Украину системы противотанковой и противовоздушной обороны (ПВО), мины и пушки с боеприпасами, то теперь пришло время более сложных и ценных систем.

«Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено пока лишь очень малое количество, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», — цитирует Шольца издание Globe and Mail.

По его словам, украинские войска проходят обучение по использованию нового оборудования в ФРГ.

Накануне стало известно, что на Украину прибыли ракетные системы залпового огня Mars II, поставленные Германией. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства.

В июне власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали вооружать Украину перед началом и на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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