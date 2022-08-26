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В Гидрометцентре опровергли опасность запаха гари в Москве
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В Гидрометцентре опровергли опасность запаха гари в Москве

Вильфанд: запах гари в Москве не опасен для здоровья, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запах гари в Москве не опасен для здоровья, поскольку превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 26 августа.

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«Не нужно преувеличивать. Москвичи ощущают запах дыма — это дискомфорт, это не опасность. Есть пороговые значения: ПДК — предельно-допустимые концентрации. Ни разу не зафиксировано превышение допустимой концентрации ни по данным Росгидромета, ни по данным Мосэкомониторинга», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

Тем же днем, 24 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на выходных — 27 и 28 августа — в Москву могут вернуться дым и запах гари. По его словам, до конца недели будет сохраняться южный ветер, который не позволит дыму от лесных пожаров в Рязанской области попасть в столичный регион.

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

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