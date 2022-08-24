Огонь и ныне там: риски ухудшения ситуации с пожарами в РФ сохраняются

Риски ухудшения ситуации с возгораниями сохраняются не только в европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока . Об этом Владимир Путин заявил 24 августа на совещании по борьбе с лесными пожарами. Президент призвал действовать на опережение и создать единый профильный центр . Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Рослесинфорга, в этом году около 80% пожаров тушится в первые сутки . В Рослесхозе уточнили, что из-за погодных условий сейчас сложная обстановка наблюдается в Республике Коми и Якутии, а также в Рязанской и Нижегородской областях.

Когда это кончится

На совещании президент оценил ситуацию в Рязанской области: особое беспокойство вызывают пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в этом регионе. При этом они продолжают распространяться из-за ветра. Глава государства призвал как можно быстрее ликвидировать очаги огня для защиты людей, природы и животного мира .

Огонь и ныне там Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ликвидации природных пожаров Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

«Сейчас для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов в Рязанскую область направлены дополнительные группы спасателей и техника — министр [МЧС] доложит об этом, — в том числе из соседних регионов. Очень бы хотелось, чтобы это как можно быстрее привело к ликвидации очагов огня , — сказал Владимир Путин. — Отмечу, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте Федерации, пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещерский, на два заповедника».

Лесной пожар в Рязанской области планируется локализовать в течение двух-трех дней, а ликвидировать — за две недели , уточнил врио губернатора региона Павел Малков. Площадь активного горения сейчас составляет 180 га. Тушением занимаются 9,5 тыс. человек. Однако при борьбе с огнем возникают сложности с нехваткой оборудования .

«Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами. К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний», — добавил глава МЧС Александр Куренков.

Огонь и ныне там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Задымление от лесных пожаров в Рязанской области создает проблемы даже в Москве , подчеркнул президент. Смог накрывает ближайшие регионы, в которых проживает порядка 20 млн человек , уточнил столичный мэр Сергей Собянин. Тем не менее в целом ситуация в Москве и Подмосковье остается стабильной, добавил он.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Рослесинфорга, пожары в центральной полосе России всегда более опасны из-за близости инфраструктурных объектов и жилых территорий . В сложившейся ситуации важна оперативная координация действий региональных и федеральных властей, добавили там. К слову, вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что время тушения и локализации лесных пожаров в субъектах РФ должно составлять 24 часа . В этом году около 80% пожаров тушится в первые сутки, отметили в структуре.

Масштабные ресурсы

При этом сложности с пожарами, по словам Владимира Путина, также наблюдаются в Республике Марий Эл и Нижегородской области . Как заявил глава МЧС, в этих субъектах введут межрегиональный режим ЧС. Риски ухудшения ситуации также сохраняются в отдельных регионах Дальнего Востока , где пожароопасная ситуация традиционно сложная, добавил президент.

Из-за установившейся аномально жаркой погоды и ветровой нагрузки опасная с точки зрения пожаров обстановка наблюдается в республиках Коми и Саха (Якутия), Рязанской и Нижегородской областях, рассказал «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. К тушению возгораний в этих субъектах привлечены 950 работников Авиалесоохраны и лесопожарных служб межрегионального уровня, отметил он.

Огонь и ныне там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По информации президента, на сегодня общая площадь лесных пожаров 2,8 раза меньше, чем в прошлом году . Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды, на 23 августа в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) зафиксировано 139 пожаров — это на 25% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Площадь, пройденная огнем, в этом году составляет 41,6 тыс. га (на 70% меньше, чем в прошлом году). При этом средняя продолжительность пожаров в 2022-м составила до трех дней . Дольше длились только девять пожаров на территории восьми ООПТ.

Для контроля за ситуацией необходимо создать единый центр по борьбе с лесными пожарами , считает Владимир Путин.

«Что касается единого центра работы по этому направлению, это очень важная тема. Мы обсуждали это не так давно с курирующим вице-премьером и с министром [природных ресурсов]. Этот вопрос будет опять упираться в дополнительное финансирование. Дело не в том, чтобы передать [этому центру] силы и средства или функцию, а дело в том, чтобы они могли эффективно исполнять свои обязанности в случае передачи» , — сказал президент.

Владимир Путин призвал премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда правительства Дмитрия Григоренко и Сергея Собянина посетить регионы, в которых сейчас бушуют пожары . По словам Владимира Путина, в борьбе с ними в целом нужно действовать на опережение.

Огонь и ныне там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Известно, и у нас в стране, и в Европе стоит аномально жаркая погода, во многих странах это привело к крупнейшим природным пожарам, — заявил Владимир Путин. — Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов» .

Осложнение ситуации с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связано не только с погодными условиями, но и с поджогами, добавил глава Минприроды Александр Козлов. Свою лепту в распространение огня внесли и другие факторы. К примеру, во Владимирской области, по словам Александра Куренкова, скрывали информацию об очагах возгорания.