Стихийное следствие: когда улучшится ситуация с лесными пожарами

Аномально жаркая погода и сильный ветер этим летом способствовали распространению лесных пожаров . Сложная обстановка сейчас сохраняется в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях, сообщили в Рослесхозе. Города и села соседних регионов тоже заволокло дымом, власти некоторых из них закрыли леса для посещения. Однако масштабы лесных пожаров не сопоставимы не только с 2010 годом, но и с прошлым летом, отметили эксперты. По данным Рослесхоза, площадь, пройденная огнем, сейчас в 2,7 раза меньше, чем в 2021-м. Тем не менее, на возмещение ущерба, который пожары наносят экологии уйдут сотни лет, говорят специалисты. Важно также обратить внимание на вред не только для имущества, но и для здоровья людей, подчеркнули депутаты.

Регионы в дыму

Самая сложная пожароопасная обстановка из-за установившейся аномально жаркой погоды и сильного ветра наблюдается в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях , сообщил «Известиям» заместитель руководитель Рослесхоза Алексей Венглинский. И все же ситуация сейчас намного благоприятнее, чем год назад .

— Благодаря оперативному выявлению и ликвидации возгораний с начала года и на сегодняшний день площадь, пройденная огнем в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в 2,7 раза: 3,1 млн га в 2022 году против 8,4 млн в 2021 году , — пояснил он.

Однако горящим регионам сейчас нелегко. В Рязанской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров . Согласно информации МЧС, их тушение, которое осложняет жара, продолжается круглосуточно . В регионе запрещено посещение лесов , ограничен доступ граждан в населенные пункты, вблизи которых тушат лесные пожары. Площадь активного горения на 23 августа составляла 183 га , следует из данных МЧС.

Стихийное следствие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Борьбу с возгораниями в Рязанской области ведут более 9 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники, 18 воздушных судов, отметили в Рослесхозе. Это в том числе лесной спецназ Авиалесоохраны, силы МЧС России, большая группировка, направленная правительством Москвы. Накануне из столицы в Рязанскую область на тушение пожаров направили дополнительно 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже очаги разрослись и приняли стихийный характер.

В связи с пожароопасной обстановкой доступ в леса ограничили и другие регионы. В Подмосковье такие меры ввели до 28 августа , рассказали в комитете лесного хозяйства области.

— В Подмосковье — жаркая погода без дождей. В лесах сухо, и достаточно лишь искры, чтобы возник пожар. Пожалуйста, воздержитесь от прогулок. Со своей стороны мы задействовали все доступные средства для оперативного мониторинга и патрулирования лесов, — сказано в сообщении комитета.

Там отметили, что сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Ленинском и Богородском округах, Воскресенске, Егорьевске, Коломне, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Ступине, Луховицах и Шатуре.

Ранее в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области заверили, что угрозы перехода огня от лесных пожаров из Рязанской области в Подмосковье нет. Жители столичного региона с 17 августа ощущают смог от природных пожаров в соседней области.

Запрет на посещение лесов продлили до конца августа в Самарской области . Соответствующий приказ опубликовало региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Стихийное следствие3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С 19 августа запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, введен на территории всей Нижегородской области . С 18 августа губернатор Глеб Никитин ввел регионе режим из-за природного пожара в Воротынском районе. Его тушение осложняет то, что большая часть площади — болотистая местность. По данным на 20 августа площадь, пройденная пожаром, превышает 5 тыс. га, площадь активного горения — около 240 га.

Сухая и жаркая погода, усугубляющая опасность пожаров, сохранится в столичном регионе до 26 августа включительно , говорила ранее «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Небольшой кратковременный дождь ожидается не раньше субботы. Запах гари уйдет из Москвы, когда направление ветра сменится на северное, отметила синоптик.

Сто лет ущерба

Для возникновения и распространения лесного пожара нужны подходящие условия, отметил в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Константин Кобяков.

— Должна достаточно хорошо высохнуть растительность. Потому что когда все влажное, то даже костер не туши, спичку бросай — все равно не загорится. Эти условия возникают, когда устанавливается сухая жаркая погода на достаточно продолжительное время. Если еще одновременно ветер, то он тоже помогает, — пояснил эксперт.

По его словам, сложно предсказать, где именно сложатся такие условия.

— В целом по прогнозам климатических изменений риски того, что периоды высокой пожарной опасности будут возникать чаще, выше для Сибири и Дальнего Востока . Но это не обязательно означает, что они там реализуются, — добавил Константин Кобяков.

Стихийное следствие1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Однако в этом году такая погода установилась в центральной полосе.

— Прежде всего начали гореть участки с достаточно молодыми лесами, которые, все-таки, как правило, быстрее просыхают в такую погоду. Это то, что мы имеем в Рязани, в Нижегородской области, — отметил Константин Кобяков. — То есть, это довольно крупные пожары для средней полосы. Но, тем не менее, они случаются где-то в центральной России каждый год. Бывают годы похуже. Понятно, что 2010-й год как раз в этом отношении всем запомнился, когда именно, в центральной полосе России были масштабные пожары. Вот масштабов 2010-го года мы пока даже близко не видим.

По словам эксперта, чтобы хотя бы минимально нивелировать ущерб от лесных пожаров, нужно примерно 100 лет, если речь идет о деревьях.

— С другой стороны, лес — это не просто набор стоящих деревьев. Если мы считаем все его компоненты, всех, кто в лесу живет, то для полного восстановления естественной структуры, динамики нужно, как правило, лет 600—800 . Реально, конечно, мы после пожара теряем лесное биоразнообразие на несколько сотен лет как минимум, — отметил Константин Кобяков.

Гибкий прогноз

Важно перестроить природоохранную политику исходя из прогнозов по изменению климата, в том числе поменять систему распределения средств на борьбу с пожарами , считает депутат Госдумы Николай Николаев.

— Речь идет о том, что мы чаще всего рассчитываем свои силы, исходя из статистики прошлых лет. А сейчас ситуация год от года меняется. Например, от этого в последние годы очень серьезно пострадали леса Сибири. Сделали выводы? Сделали. Сейчас лучше? Лучше. Но изменчивость погоды не только в Сибири, — поделился он с «Известиями».

Стихийное следствие2 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

По мнению депутата, вопрос в оперативности реагирования и планирования своих действий «не исходя из статистики прошлых лет, а исходя из увеличивающихся рисков этого года».

— Важно понимать, что риски сами по себе увеличиваются год от года. И та парадигма, в которой мы реагировали на природные пожары раньше, сейчас не работает. Мы утверждаем все планы, деньги в рамках бюджетного процесса, который происходит за год до пожаров, или за полгода до пожаров. Но мы еще не знаем ни погоды, ничего, — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, нужна более гибкая система распределения финансирования по регионам . Также Николай Николаев призвал ориентироваться на адаптацию к реальным изменениям погодных условий.

— Это должен быть не просто лозунг, а кропотливая работа. У нас же, например, в национальном проекте «Экология» нет ни одного показателя, который коррелировал бы с задачами по адаптации к изменению климата . Это неправильно. Мы подготовили соответствующий доклад на межфракционной рабочей группе, его перед окончанием сессии рассмотрели. Сейчас будем направлять его в правительство, — заверил он.

Политик не исключил, что ситуацию с лесными пожарами этим летом депутаты тщательно рассмотрят во время осенней сессии. Он напомнил: как только возникает задымление, сразу растет число обращений в скорую помощь и количество смертей в результате сердечно-сосудистых заболеваний, становится хуже статистика по легочным заболеваниям. При этом ущерб, который наносится населению страны, до сих пор не учитывается в общей сумме убытков от пожаров. К этому вопросу нижней палате парламента стоит вернуться, полагает Николай Николаев.