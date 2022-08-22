Дым в дом: когда удастся потушить пожары в Рязанской области

В течение 22 августа в Рязанской области возникло 40 новых очагов возгорания, территория, пройденная огнем, выросла с 8,6 до 10 тыс. га. Не удается сократить и площадь активного горения — она по-прежнему составляет около 180 га. В зоне повышенной опасности находятся три поселка — Деулино, Ольгино и Голованово. Из них уже эвакуировали большинство жителей. Специалисты прогнозируют, что быстро потушить пожары не удастся. А наполненный продуктами горения воздух будет досаждать жителям Рязани, Москвы и Подмосковья как минимум до конца недели — направление ветра начнет меняться только в пятницу, 26 августа.

«Столб дыма меньше не стал»

В деревне Деулино после эвакуации осталось всего несколько десятков человек — большинство жителей из нее вывезли за выходные, когда появилась угроза распространения огня на жилые дома. Оставшиеся с тревогой следят за ситуацией и готовы последовать за соседями в любой момент.

Дым в дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— С самого утра к штабу едет всевозможная техника: пожарные машины, бульдозеры и Камазы с водой. Сами видите, какой огромный столб дыма в небе. Меньше он со вчерашнего дня точно не стал, — рассказал житель деревни Александр Сюртуков.

За последние сутки в районе Деулино и окрестностях возникло 40 новых очагов возгорания. Дорога в деревню на протяжении 50 км забита спецтехникой с водой — она ждет команды, куда ехать.

Дым в дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

К штабу, где круглосуточно работают специалисты МЧС, Авиалесоохраны и других ведомств, сотрудники ДПС подпускают только по спискам. Количество людей и тяжелой техники рядом с ним за пару дней стало в разы больше. Вертолеты и самолет курсируют над очагами возгорания каждые пять минут. Буквально в воскресенье ситуация выглядела более оптимистичной.

— Поймите, людей и техники много, но площадь пожара и количество очагов возгорания тоже большие, — рассказал «Известиям» сотрудник МЧС. — Это со стороны кажется — отправьте всех, кого можно, да и потушите пожар. Но в реальности нужна строгая координация действий, иначе толку не будет.

Он отметил, что очаги тушат небольшими группами по пять-десять человек, чтобы охватить как можно большую территорию пожара.

— Сейчас главная задача — уберечь людей, а для этого мы делаем все возможное, чтобы не дать огню попасть в населенные пункты. Да, на решение задачи времени явно потребуется больше. Но мы делаем все возможное, — подчеркнул спасатель.

Дым в дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На месте работают специалисты из разных регионов. Особую помощь в тушении оказывает Москва. Сергей Собянин сегодня сам побывал в «горячей точке».

— Пожар разгорается, большое количество очагов на большой площади. Верховые пожары в труднодоступных местах. Поэтому по просьбе Министерства природных ресурсов, мы увеличили группировку почти до девяти тыс. человек, — рассказал мэр Москвы, имея в виду силы, направленные из столицы.

Дым в дом Сергей Собянин в Штабе пожаротушения в Рязанской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он добавил, что в регион дополнительно отправлено 200 единиц техники.

— Дополнительные силы привлечены из Иркутской области, Омской и Йошкар-Олы. Парашютисты-десантники выполняют тушение пожаров на наиболее тяжелых участках, — сказал врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Он отметил, что в настоящее время стоит задача произвести опашку очагов возгорания и затем дотушить. Планируется все это сделать в ближайшие двое-трое суток.

Дым в дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов подчеркнул, что в тушении пожара задействовано девять воздушных судов.

Представители всех ведомств, общаясь с журналистами, согласились с тем, что главный фактор, который мешает оперативно справиться с возгорание — тяжелые погодные условия. В Рязанской области сохраняется жара и сушь.

Ветер переменится не завтра

В целом по России ситуация с пожарами в этом году выглядит куда лучше, чем в прошлом.

— Если у нас по итогам прошлого года было пройдено пожарами почти 19 млн га., то на данный момент — 8,6 млн га. Это довольно много, но все же ощутимо меньше, — рассказал «Известиям» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

Эксперт добавил, что основные по площади лесные пожары сегодня сосредоточены в Рязанской, Владимирской и Нижегородской области. Небольшие пожары есть в Подмосковье.

Дым в дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

И все же москвичам в этом августе явно не повезло — дым из Рязанской области уже который день упорно несет в столицу. Ближайшие три дня легче не станет, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Ситуация в самой Московской области достаточно неблагополучная, на ближайшие три дня — 23-25 августа — там объявлен самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Будет очень жарко по всем прогностическим схемам. Кроме того, с начала месяца выпало меньше 5% месячной нормы осадков, и это дополнительный фактор риска возникновения пожаров, — отметил эксперт.

Он добавил, что на Европейской территории России в ближайшее время сильных ветров не ожидается. Но ближе к конце недели сменится их направление — они начнут дуть на северо-запад и запад, и тогда есть шанс, что с пятницы-субботы, то есть 26-27 августа, гарь из Москвы и области уйдет.

Пока столица страдает от смога, необходимо помнить, что особо тяжело приходится жителям столицы с аллергией и астмой. Им советуют поменьше проводить время на улице.

Дым в дом Смог в Москве, 22 августа 2022 года Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

— Сейчас будут проблемы у людей с легочными заболеваниями, аллергией, астмой и так далее. Если есть возможность уехать из Москвы в регион, где нет смога, то таким людям лучше это сделать, — рассказал «Известиям» Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

По его словам, в столичном воздухе сейчас повышено содержание мелкодисперсной пыли, состоящей из частиц РМ10 и РМ2,5.

— Мы сегодня делали замеры на территории РУДН специальным прибором, концентрация была повышенной: PM10 366 — мкг/куб. м., а PM2,5 — 117 мкг/куб. м. Также повышено содержание летучих органических соединений, — сказал он.



Согласно нормам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, безопасной для человека считается концентрация PM10 — 50 мкг/куб. м. и PM2,5 — 25 мкг/куб. м,

Дым в дом Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Эксперт напомнил, что горит не только лес, но животные и насекомые, которые не успели скрыться от огня. Такой органический пепел, по его словам, «нельзя назвать хорошим». И даже после локализации всех очагов пепел может разноситься еще несколько недель.

Углерод, остающийся после сгорания древесины, способен абсорбировать различные примеси, находящиеся в воздухе, пояснил «Известиям» и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев. Это различные выбросы, остатки не сгоревших углеводородов, в том числе канцерогенных. Когда период пожаров пройдет, эти частицы осядут.