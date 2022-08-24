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Запах гари и дым вернутся в Москву на выходных

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Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
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На выходных — 27 и 28 августа — в Москву могут вернуться дым и запах гари. Об этом в среду, 24 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, до конца недели будет сохраняться южный ветер, который не позволит дыму от лесных пожаров в Рязанской области попасть в столичный регион.

«В нижних слоях атмосферы начинают преобладать южные ветры, и сегодня ситуация гораздо лучше. Подтверждается это спутниковыми снимками, на которых видно, как дым уходит вдоль восточных границ Московской области. В ближайшие два дня, то есть в четверг и пятницу, ветер будет в этой части нашей страны тоже южный, так что вероятность того, что в эти два дня дым от пожаров придет в столицу, невелика», — рассказал Леус «РИА Новости».

Однако затем ветер сменит свое направление на восточный и юго-восточный. Если к тому времени ситуация с пожарами не изменится, то дым от них снова вернется в Москву.

Тем же днем, 24 августа, заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов заявил, что власти региона держат ситуацию с пожарами в Рязанской области под контролем. По его словам, на данный момент нет угрозы перехода огня на территорию Московской области.

Ранее в этот день глава МЧС России Александр Куренков заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. Куренков сообщил, что в регион была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

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