Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области

Ситуация с пожарами в Рязанской области сложная, заявил президент России Владимир Путин 24 августа на совещании по вопросам борьбы с природными пожарами.

«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. И это вызывает особое беспокойство», — сказал он.

Глава государства проучил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

По его словам, для тушения огня и защиты населенных пунктов в область отправлены дополнительные группы спасателей и техника, в том числе из соседних регионов.

«Отмечу, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещерский», — добавил он.

Путин подчеркнул, что необходимо наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровне.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории региона действовали два пожара на землях лесного фонда на площади (огнем пройдено около 9,2 тыс. га).

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.