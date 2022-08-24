Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Эстонии заявила об угрозе безопасности страны от туристов из России
Мир
Великобритания в июне впервые в истории не покупала топливо из России
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Туризм
Пенсионерам Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на авто
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $101 за баррель на лондонской бирже ICE
Мир
Венгрия отказалась поддерживать новый пакет энергетических санкций против РФ
Мир
Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ
Мир
Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной
Мир
ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса
Мир
В Турции заявили о снижении напряженности на ЗАЭС в случае визита МАГАТЭ
Общество
В Фонде Евгения Ройзмана подтвердили его задержание и обыски
Общество
Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Московским регионом
Сюжет:

Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с пожарами в Рязанской области сложная, заявил президент России Владимир Путин 24 августа на совещании по вопросам борьбы с природными пожарами.

«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. И это вызывает особое беспокойство», — сказал он.

Стихийное следствие: когда улучшится ситуация с лесными пожарами
Для восстановления сгоревших деревьев в Рязанской области понадобится 100 лет, считают эксперты

Глава государства проучил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

По его словам, для тушения огня и защиты населенных пунктов в область отправлены дополнительные группы спасателей и техника, в том числе из соседних регионов.

«Отмечу, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники Окский и Мещерский», — добавил он.

Путин подчеркнул, что необходимо наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровне.

По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории региона действовали два пожара на землях лесного фонда на площади (огнем пройдено около 9,2 тыс. га).

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что продвижение природных пожаров на юг и запад в регионе почти остановлено, 24 августа планируется прервать распространение на север. По его словам, пожар перемещался в сторону Голованово, Ювино и Ольгино, для защиты которых прокладывают минерализованные полосы.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022