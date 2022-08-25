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Китай выступил против любых официальных контактов США и Тайваня

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Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Dwi Anoraganingrum
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Любые официальные связи США с администрацией Тайваня неприемлемы для Китая. Такое заявление 25 августа сделал пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

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«Китай выступает решительно против любого рода официальных связей между США и тайваньским регионом», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что данный визит доказывает намерение США обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на данные провокации Пекин предпримет решительные ответные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

25 августа Центральное новостное агентство Тайваня сообщило о том, что поздно вечером того же дня на остров прибудет делегация из США. Как уточняется, американские парламентарии должны прибыть в аэропорт Суншань на военном самолете, а на следующее утро встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

21 августа губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб рассказал о своей поездке на Тайвань. Он встретился с генеральным директором департамента по делам Северной Америки МИДа страны Дугласом Хсю.

До этого делегация конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа, где на следующий день состоялась встреча с главой администрации Цай Инвэнь.

12 августа Белый дом заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.

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