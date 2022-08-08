В Пентагоне заявили, что не поддерживают движения Тайваня к независимости
Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости. Об этом 8 августа заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво. А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво. Речь про активности в [Тайваньском] проливе. Тем самым Пекин стремится создать новую норму», — сказал он на пресс-конференции Пентагона.
Каль обратил внимание на то, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, так как остров поставляет от 70 до 90% полупроводников, что делает рост напряженности вокруг него глобальным фактором риска.
Он также добавил, что армия США намерена продолжать действовать в Тайваньском проливе, Вашингтон будет и далее поддерживать союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям в том числе поставками оружия.
2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.
8 августа издание The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня сообщило, что вооруженные силы острова намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту от вторжения. Уточняется, что маневры будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 орудий.