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Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань

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Фото: Global Look Press/Kento Nara
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Визит на Тайвань «абсолютно» того стоил, заявила 9 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в эфире канала NBC.

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«Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань. Они не могут говорить, кто может поехать на Тайвань», — сказала она.

По словам Пелоси, представители Республиканской и Демократической партий США поддержали такую поездку.

При этом она отметила, что США всё еще придерживаются политики «одного Китая».

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей за последние 25 лет. В связи с этим Китай выразил США решительный протест.

После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая 4 августа начала масштабные учения вокруг Тайваня. В этот же день в министерстве иностранных дел страны уточнили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями американской стороны. Также в ведомстве 5 августа добавили, что Китай введет санкции против Пелоси и ее ближайших родственников.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.

Тайвань — часть Китая, однако уже несколько десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией приостановились в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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