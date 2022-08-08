В МИД Китая назвали три ошибки США в вопросе Тайваня

США допустили три ошибки, позволив спикеру палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время визита в Бангладеш 7 августа.

Одной из ошибок он назвал вмешательство во внутренние дела КНР.

«Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Китая, США пошли своим путем и организовали так называемый визит третьего лица в правительстве США на Тайвань. То, что сделали США, является серьезным нарушением суверенитета Китая», — приводятся его слова на сайте министерства 8 августа.

Второй ошибкой министр считает поддержку американской стороны «независимости Тайваня».

«Любая страна должна сохранять национальное единство, и никакие сепаратистские силы не могут действовать безрассудно», — добавил он, отметив, что Пелоси «присоединилась к силам сепаратистов», поддержав их.

В-третьих, дипломат отметил намерение США «подорвать мир» в ситуации с Тайваньским проливом. Он выразил мнение, что Вашингтон пользуется случаем, чтобы увеличить свое военное присутствие в регионе.

Ван И заявил, что позиция КНР и принятые меры являются законными и разумными. Также он подчеркнул, что принцип невмешательства во внутренние дела — «золотое правило» межгосударственных отношений.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите Пелоси на остров. Она прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». В связи с этим Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры.

5 августа Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что поездка спикера на остров обернется для США серьезными последствиями.

После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая 4 августа начала масштабные учения вокруг Тайваня. В этот же день в министерстве иностранных дел страны уточнили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США.

Тайвань является частью Китая, но несколько десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.