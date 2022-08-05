Китай пообещал серьезные последствия для США после визита Пелоси на Тайвань

Поездка спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань обернется серьезными последствиями для США, заявил 5 августа министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене.

«Эта вульгарная комедия обязательно обернется для Соединенных Штатов Америки серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — сказал он.

Дипломат отметил, что Пекин вынужден жестко отреагировать.

Он подчеркнул, что визит Пелоси на Тайвань — нарушение принципа «одного Китая» и американо-китайских двусторонних договоренностей.

«Это серьезное посягательство на суверенитет и территориальную целостность КНР. На одна страна на сможет отколоть Тайвань от Китая», — добавил он.

В свою очередь Лавров обратил внимание на то, что американская сторона проигнорировала собственные принципы, когда спикер палаты представителей конгресса отправилась на Тайвань.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальным визит на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

После поездки Пелоси, 4 августа, Народно-освободительная армия Китая начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.