Лавров назвал бесперспективными попытки США доминировать над миром

Попытки США распространять свое доминирование на всё большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И на полях мероприятий АСЕАН в Пномпене (Камбоджа).

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимают бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что всё будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — сказал он.

Лавров напомнил, что США решили сделать из Украины угрозу для России, проигнорировав расистскую политику киевского режима.

Министр также обратил внимание на то, что США проигнорировали собственные принципы, когда спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправилась с визитом на Тайвань.

«Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что Сергей Лавров и Ван И проводят двустороннюю встречу на полях мероприятий АСЕАН в Пномпене.

До этого, 3 августа, Лавров заявил, что визитом Нэнси Пелоси на Тайвань США пытаются доказать всему миру свою безнаказанность.

В этот же день директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сообщил, что Россия не сможет вернуться к отношениям с США и Европой, которые были до 24 февраля. Он считает, что сложившаяся ситуация дает «уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы «дружественного поглощения».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если американские законодатели объявят РФ страной — спонсором терроризма, это повлечет за собой разрыв дипотношений с США.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 7 июня отметил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне.

Еще 19 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с инициативами. Тогда он сказал, что западные государства загнали в тупик свои ценности, принципы свободного рынка, неприкосновенность частной собственности. При этом 22 июля Лавров написал статью, в которой рассказал о перспективах российско-африканских отношений.