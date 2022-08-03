МИД РФ объявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом на прежнем уровне
Россия не сможет вернуться к отношениям с США и Европой, которые были до 24 февраля, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
«Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной военной операции — Ред.), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — написал он в статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России» для журнала «Международная жизнь».
Он считает, что сложившаяся ситуация дает «уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы «дружественного поглощения».
При этом дипломат уточнил, что интересам российской стороны отвечает конструктивное взаимодействие со всеми соседями, в том числе в Евро-Атлантике.
«К этой цели нужно стремиться. Но не ценой односторонних уступок – тем более уступок тем, кто открыто объявляет Россию главной угрозой», — подчеркнул он.
Дробинин выразил мнение, что «отрыв от Запада» создает условия для более развернутого сотрудничества со странами Востока и Юга. По его словам, именно там находится наибольшее число единомышленников РФ, которые сбалансированно отреагировали на россискую спецоперацию по защите Донбасса, отказались присоединиться к антироссийским санкциям.
«Безусловно, «звучание» Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки как приоритетных направлений на обозримую перспективу будет качественно усилено в обновленной Концепции внешней политики России», — заключил он.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если американские законодатели объявят РФ страной — спонсором терроризма, это повлечет за собой разрыв дипотношений с США.
Новость дополняется