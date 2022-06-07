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Посол Антонов заявил о беспрецедентно низком уровне диалога РФ и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Об этом во вторник, 7 июня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«25 февраля по инициативе Вашингтона стратдиалог, как мы его называем, заморожен на неопределенное время. Нам было сказано, что контроль над вооружениями не является для администрации приоритетом», — объяснил он в эфире Первого канала.

Посол также добавил, что в настоящий момент взаимодействие стран сводится к обсуждению «технических проблем».

В свою очередь, Россия готова к продуктивному разговору с американской стороной, в том числе по вопросам, связанным с договором СНВ-III о взаимном сокращении арсеналов ядерного вооружения. С другой стороны, Москва не планирует навязывать контакты без встречной инициативы.

Между тем, по словам дипломата, руководители оборонных ведомств поддерживают связь, несмотря на вышеупомянутые обстоятельства.

«Очень аккуратно скажу: пока сохраняются эпизодические телефонные разговоры между министрами обороны, начальниками генеральных штабов. Я считаю, что это крайне важно для предотвращения прямой военной конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями», — рассказал Антонов.

Впрочем, отметил дипломат, мотивация США в данном вопросе вызывает некоторые сомнения, так как реальные действия не соотносятся с позицией Белого Дома по скорейшей деэскалации. Напротив, по мнению Антонова, регулярные поставки оружия на Украину свидетельствуют о попытках затянуть конфликт.

Ранее в этот день российский посол заявил, что Москва открыта для рассмотрения американской позиции и не препятствует ее освещению в СМИ, тогда как в медиапространстве США имеет место «информационная блокада».

Накануне американский посол в РФ Джон Салливан в беседе с ТАСС исключил полный разрыв отношений РФ и США. Напротив, дипломат акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт.

При этом, по его словам, вероятность закрытия посольств Соединенных Штатов Америки в Москве и России в Вашингтоне действительно существует. При этом он заметил, что основанием для закрытия посольств может послужить опасность для их сотрудников.

До этого, 2 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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