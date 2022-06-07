Посол Антонов заявил об отсутствии в РФ табу на американскую позицию

Интервью посла США в Москве Джона Салливана агентству ТАСС подтверждает, что в России нет табу на американскую позицию. Об этом заявил 7 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нет «табу» на американскую позицию. Подтверждение тому — последнее интервью Посла США в Москве Джона Салливана информагентству ТАСС. У дипломата была возможность донести «без купюр» все свои тезисы до самой широкой аудитории, несмотря на то, что они существенно отличаются от мнения большинства граждан Российской Федерации», — цитирует Антонова пресс-служба посольства РФ в Telegram-канале.

По его словам, «открытость российских СМИ сильно контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям России». Он заявил, что на сегодняшний день в американских СМИ можно говорить об «информационной блокаде».

«Многочисленные попытки Посольства довести до рядовых граждан США нашу позицию по актуальным вопросам международной политики, за редким исключением, с ходу отвергаются местными изданиями как «злонамеренная пропаганда», — заявил Антонов.

Как отметил дипломат, там отсутствует возможность публиковать материалы даже на коммерческой основе. Это подтверждает «двойные стандарты» американских медиаресурсов, которые занимаются, как подчеркивает посол России, обслуживанием интересов правящих партий.

Как говорится в распространенном сообщении российского посольства, на Западе российские журналисты подвергаются притеснениям, а также сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории.

«Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», — отметил глава российского диппредставительства.

Ранее в понедельник американский посол в РФ Джон Салливан в беседе с ТАСС исключил полный разрыв отношений РФ и США. Напротив, дипломат акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт.

При этом, по его словам, вероятность закрытия посольств Соединенных Штатов Америки в Москве и России в Вашингтоне действительно существует. При этом он заметил, что основанием для закрытия посольств может послужить опасность для их сотрудников.

Ранее, 29 мая, читатели британской газеты The Times разоблачили ложь в статье, где на основании заявлений украинской стороны Россию обвинили в ухудшении ситуации с продовольствием в мире. Публикация вызвала негодование пользователей, оставивших десятки комментариев. По данным авторов материала, Россия якобы «устроила морскую блокаду Украине, чтобы не дать ей продать на мировой рынок пшеницу и тем самым вызвать продовольственный кризис». Читатели не согласились с этими данными и призвали журналистов говорить правду.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов».

2 февраля немецкие власти запретили вещание телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).