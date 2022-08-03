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Лавров объяснил визит Пелоси на Тайвань демонстрацией безнаказанности США

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Визитом спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань США пытаются доказать всему миру свою безнаказанность. Об этом 3 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу. Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики», — сказал он журналистам по итогам переговоров в Мьянме.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая в свою очередь вызвал посла США Николаса Бернса. Ему выражен протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Армия Китая была приведена в состояние боевой готовности, анонсировано проведение ряда военных мероприятий. Китайские войска проведут учения в шести регионах вокруг острова с 4 по 7 августа.

Сообщалось, что как минимум 21 военный самолет КНР вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Минобороны острова в свою очередь осудило предстоящие учения Китая и назвало их целью психологическое запугивание граждан.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку властям Тайваня, в том числе поставками оружия.

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