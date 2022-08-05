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Лавров и Ван И начали переговоры на полях АСЕАН

Главы МИД РФ и КНР Лавров и Ван И начали переговоры на полях АСЕАН
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Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И проводят двустороннюю встречу на полях мероприятий АСЕАН в Пномпене (Камбоджа). Об этом в пятницу, 5 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Двусторонняя встреча Лаврова и Ван И на полях асеановских мероприятий в Пномпене», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 28 июля, Лавров встретился с Ван И на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи дипломаты обсудили деятельность и перспективы ШОС, а также модернизацию объединения.

Между тем генеральный директор Института международных отношений Королевской академии в Пномпене Кин Пхеа 1 августа объяснил «Известиям», почему, вопреки давлению извне Камбоджа как нынешний страна-председатель в АСЕАН, пригласила Россию на министерскую встречу и ряд других мероприятий АСЕАН на этой неделе.

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По его словам, Камбоджа ценит принцип многосторонности в решении вопросов, и исключение любой заинтересованной стороны из дипломатических форумов не приведет к успешному международному урегулированию.

Отмечалось, что в общей сложности Камбоджа пригласила на различные встречи в рамках АСЕАН представителей МИДов 39 стран, включая большое число европейских политиков и госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава российского МИД будет находиться в Пномпене 4–5 августа.

В МИД РФ сообщили, что 3 августа Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Нейпьидо — столицу Мьянмы. Накануне сообщалось, что в ходе визита будет подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества между Россией и Мьянмой.

Ранее, 27 июля, Сергей Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент. В аэропорту его встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Сергей Лавров с 23 по 27 июля совершил ряд поездок в страны Африки для проведения переговоров. В частности, 23 июля он побывал в Египте, 24 июля прибыл в Конго с рабочим визитом. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства посетил Уганду, где заявил о готовности РФ продавать нефть любой заинтересованной стране, и Эфиопию.

С 5 по 6 июля Сергей Лавров также нанес визит во Вьетнам, куда он был приглашен министром иностранных дел страны Буй Тхань Шоном.

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