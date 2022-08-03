Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Нейпьидо — столицу Мьянмы. Об этом в среду, 3 августа, сообщает МИД России в Telegram-канале.

Отмечается, что Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИДа республики Вунна Маун Лвином. Также планируются встречи с руководством страны.

Затем Лавров отправится в Камбоджу, где в Пномпене примет участие в совещании глав МИД формата Россия – АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч.

Накануне сообщалось, что в ходе визита будет подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества между Россией и Мьянмой.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Мьянма заинтересована в поставках из России сжиженного природного газа и других энергоносителей, а также в расширении присутствия у себя российских нефте- и газодобывающих компаний.

Ранее, 27 июля, Сергей Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент. В аэропорту его встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Сергей Лавров с 23 по 27 июля совершил ряд поездок в страны Африки для проведения переговоров. В частности, 23 июля он побывал в Египте, 24 июля прибыл в Конго с рабочим визитом. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства посетил Уганду, где заявил о готовности РФ продавать нефть любой заинтересованной стране, и Эфиопию.

С 5 по 6 июля Сергей Лавров также нанес визит во Вьетнам, куда он был приглашен министром иностранных дел страны Буй Тхань Шоном.