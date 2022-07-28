Лавров и Ван И обсудили перспективы сотрудничества и модернизацию ШОС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества с главой МИД КНР Ван И. В ходе встречи дипломаты обсудили деятельность и перспективы ШОС, а также модернизацию объединения.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Китая обменялись мнениями по ключевым аспектам деятельности Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективам ее дальнейшего развития, включая вопросы модернизации объединения и повышения его авторитета на международной арене», — сообщает 28 июля официальный сайт дипломатического ведомства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе беседы были затронуты вопросы развития Евразии, а также тема поддержание мира и спокойствия в регионе.

«Подчеркнули ведущую роль ШОС в построении региональной архитектуры безопасности, отметили значительный конструктивный вклад Организации в процесс поддержания мира и стабильности, обеспечения экономического развития в Евразии. Министры подробно обсудили вопросы подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС», — уточняется в пресс-релизе.

Встреча Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества проходит прямо сейчас в Ташкенте.

Ранее, 14 июля, все лидеры государств — членов ШОС подтвердили свое участие в работе саммита в Самарканде. Уточняется, что на грядущей встрече ожидается участие лидеров стран-наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций — ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других.

11 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил о том, что Иран станет членом ШОС на саммите в Самарканде. Во время него будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС. Тогда же Норов объявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС, и во время сентябрьского саммита будет начата процедура ее принятия в состав организации.

ШОС была создана в 2001 году подписанием соответствующей декларации главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В последующие годы к ним присоединились Индия и Пакистан. Сотрудничество между государствами происходит на различных уровнях — от обеспечения стабильности и мира до обмена знаниями и технологиями в науке, культуре, образовании.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.

Очередной саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.