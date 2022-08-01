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Камбоджийский эксперт объяснил нежелание АСЕАН изолировать Россию

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Фото: TASS/EPA/KITH SEREY
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Генеральный директор Института международных отношений Королевской академии в Пномпене Кин Пхеа объяснил «Известиям», почему, вопреки давлению извне Камбоджа как нынешний страна-председатель в АСЕАН, пригласила Россию на министерскую встречу и ряд других мероприятий АСЕАН на этой неделе.

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Камбоджа ценит принцип многосторонности в решении вопросов, и исключение любой заинтересованной стороны из дипломатических форумов не приведет к успешному международному урегулированию, сказал он.

«Камбоджа, как и АСЕАН в целом, придерживается позиции, согласно которой хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине, и призывает Москву и Киев сесть за стол переговоров и решить проблемы дипломатическим путем. Если Россия будет полностью исключена из форума или других механизмов АСЕАН, это будет упущенная возможность для мирного диалога», — отметил эксперт.

В общей сложности Камбоджа пригласила на различные встречи в рамках АСЕАН представителей МИДов 39 стран, включая большое число европейских политиков и госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава российского МИД будет находиться в Пномпене 4-5 августа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мировой АСЕАН: почему страны Юго-Восточной Азии не поддались призывам изолировать РФ»

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