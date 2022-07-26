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Лавров заявил о готовности РФ продавать нефть любой заинтересованной стране

Лавров: Россия готова продавать нефть любой заинтересованной стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия готова продавать нефть любой заинтересованной стране. Об этом заявил во вторник, 26 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована, и, если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.

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Ранее, 21 июля, министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что рост добычи нефти в России за первое полугодие 2022 года увеличился на 3,4% по сравнению с прошлогодним показателем. По его словам, отрасль показала хороший результат и смогла адаптироваться к экономическим реалиям.

За день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Это заявление прозвучало на фоне объявленных планов стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России из-за роста цен на энергоносители.

В Москве также подчеркивали, что в случае установления потолка цен на российскую нефть и прекращения РФ ее поставок стоимость черного золота может взлететь до $380 за баррель.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть.

20 июля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что попытки западных государств снизить зависимость от российской нефти путем ограничений обернутся резким ростом инфляции и цен.

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