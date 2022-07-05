Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5 и 6 июля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил приглашение посетить Вьетнам с 5 по 6 июля. Об этом 4 июля сообщил МИД социалистической республики.

«По приглашению министра иностранных дел Буй Тхань Шона министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с визитом Вьетнам с 5 по 6 июля 2022 года», — сказано в сообщении.

5 июля глава российского МИД прибыл в Монголию. В Улан-Баторе Лавров заявил, что Запад скрывает преступления киевского режима, в то время как Россия заинтересована в общедоступности этих фактов.

11 июня The New York Times назвала Вьетнам страной, которая обвинила возглавляемую США коалицию против России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине.