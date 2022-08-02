Россия и Мьянма готовят стратегию экономического сотрудничества

В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мьянму, который запланирован на 3 августа, будет подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества между Россией и Мьянмой. Об этом сообщается на сайте МИД РФ 2 августа.

Как отметили в ведомстве, Мьянма заинтересована в поставках из России сжиженного природного газа (СПГ) и других энергоносителей, а также в расширении присутствия у себя российских нефте- и газодобывающих компаний.

Также по линии авиационных властей двух стран ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения между странами — мьянманская сторона ввела с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года безвизовый режим въезда для граждан РФ, которые совершают поездки с туристическими или деловыми целями.

Россия стала полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН (организация объединяет Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу) в 1996 году. С тех пор отношения Москвы с блоком, позиции которых по ключевым глобальным и региональным проблемам всегда были во многом близки, динамично развивались. После того как Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите Донбасса, АСЕАН выразила готовность содействовать любым мирным усилиям по улаживанию конфликта.

28 февраля официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун заявил, что Мьянма поддерживает Россию в проведении специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Зо Мин Тун пояснил, что Москва должна защищать свои национальные интересы. По его словам, одной из причин кризиса вокруг Украины стало нежелание США обсуждать с Россией гарантии ее безопасности.

Ранее во вторник посол России в Пномпене Анатолий Боровик рассказал, что Россия также прорабатывает вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах с Камбоджей. Визит российского министра иностранных дел в эту страну состоится на следующий день после поездки в Мьянму. В Камбодже Лавров примет участие в совещании глав МИД в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума по безопасности.