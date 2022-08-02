Россия и Камбоджа прорабатывают вопрос перехода на нацвалюты во взаиморасчетах

Вопрос перехода на национальные валюты во взаиморасчетах между Россией и Камбоджей находится в проработке. Об этом заявил 2 августа посол России в Пномпене Анатолий Боровик.

«В части, касающейся взаимодействия в финансовой сфере, нашим партнерам известны соответствующие российские инициативы, они в проработке», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Как указал Боровик, по итогам 2021 года объем товарооборота между РФ и Камбоджей составил $239,4 млн. Однако с января по апрель 2022 года показатели товарооборота снизились под влиянием пандемии COVID-19 и незаконных рестрикций со стороны Запада.

29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре, будет принята договоренность о расширении возможностей использования национальных валют во взаимной торговле.

1 июня министр иностранных дел РФ также сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами. В ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» Лавров указал, что развязанная Западом гибридная война против России открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина.

14 марта сообщалось о возможном переходе Индии и России на торговые расчеты в национальных валютах при использовании китайского юаня в качестве базисной денежной единицы. В рамках такого соглашения российский банк должен будет открыть счет в индийском, а индийский — в России.