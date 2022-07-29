Страны ШОС договорятся о расширении использования нацвалют во взаимной торговле

На саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в сентябре, будет принята договоренность о расширении возможностей использования национальных валют во взаимной торговле. Об этом сообщил 29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы сегодня договорились о том, чтобы на рассмотрение лидеров вынести предложение конкретных действиях по переходу на расчеты в национальных валютах», — сообщил глава МИД РФ по итогам визита в Узбекистан.

Кроме того, Лавров указал, что в ШОС сложился определенный консенсус относительно присоединения к ней Белоруссии в качестве полноправного члена.

27 июля российский министр прибыл с визитом в Ташкент, где проходит Совет министров иностранных дел стран ШОС. Там он провел встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым и президентом страны Шавкатом Мирзиëевым.

1 июня министр иностранных дел РФ также сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами. В ходе VII Международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» Лавров указал, что развязанная Западом гибридная война против России открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина.

В конце апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что Россия и КНР выстроили всю инфраструктуру для перехода на торговлю в национальных валютах. По его мнению, последние события наглядно продемонстрировали, что именно нацвалюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа.

14 марта сообщалось о возможном переходе Индии и России на торговые расчеты в национальных валютах при использовании китайского юаня в качестве базисной денежной единицы. В рамках такого соглашения российский банк должен будет открыть счет в индийском, а индийский — в России.

28 июля Лавров заявил, что в преддверии саммита ШОС выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей. В то же время глава МИД Китая Ван И отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.