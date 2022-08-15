В МИД Тайваня сообщили о прибытии делегации конгрессменов США на остров

Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа. Об этом сообщил МИД Тайваня в Twitter, опубликовав фотографии со встречи политиков.

Законодатели в составе Джона Гараменди, Алана Лоуэнталя, Дона Байера и Аматы Радеваген во главе с сенатором Эдом Марки прибыли на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Они намерены обсудить с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность и глобальные цепочки поставок, сообщил Американский институт на Тайване. Визит делегации продлится до 15 августа.

Конгрессменов в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (13:53 мск) встречали замминистра иностранных дел Тайваня Александр Юи и генеральный директор департамента по делам Северной Америки МИДа страны Дуглас Сюй.

«Вице-министр иностранных дел Юи тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию», — приводит «Газета.Ru» сообщение ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предположила, что цель визита очередной американской делегации на Тайвань — забрать с острова то, что забыла спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси 2 августа.

Не меньше иронии на тему визитов американцев на Тайвань выразили и британские аналитики. Обозреватель журнала The Spectator Фредди Грей предположил благие намерения у Пелоси насчет поездки. Возможно, пишет он, спикер палаты представителей хотела показать Китаю, кто всё еще «мировой босс». Но после ее поездки КНР активизировала военные учения вокруг Тайваньского пролива, и визит Пелоси Пекин использовал как предлог для проведения репетиции вторжения, резюмирует автор.

12 августа представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

В тот же день министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.