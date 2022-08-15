Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Мир
Число погибших в результате взрыва в Ереване возросло до трех человек
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем
Мир
Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем
Мир
В Запорожье зачистку правого берега Днепра назвали гарантией безопасности ЗАЭС
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Мир
Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
Мир
В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Спорт
В WADA призвали допустить российских атлетов до международных турниров
Спорт
«Спартак» разгромил «Сочи» и с рекордом возглавил турнирную таблицу
Армия
ВС России полностью освободили населенный пункт Уды под Харьковом
Мир
В ДНР зафиксировано 43 случая подрыва мирных граждан на минах «Лепесток»

В МИД Тайваня сообщили о прибытии делегации конгрессменов США на остров

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа. Об этом сообщил МИД Тайваня в Twitter, опубликовав фотографии со встречи политиков.

Дразнить дракона: что доказал Китай ракетными стрельбами у Тайваня
И какими вооружениями пригрозила острову Поднебесная на беспрецедентных учениях

Законодатели в составе Джона Гараменди, Алана Лоуэнталя, Дона Байера и Аматы Радеваген во главе с сенатором Эдом Марки прибыли на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Они намерены обсудить с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность и глобальные цепочки поставок, сообщил Американский институт на Тайване. Визит делегации продлится до 15 августа.

Конгрессменов в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (13:53 мск) встречали замминистра иностранных дел Тайваня Александр Юи и генеральный директор департамента по делам Северной Америки МИДа страны Дуглас Сюй.

«Вице-министр иностранных дел Юи тепло поприветствовал давнего друга Тайваня сенатора Марки и его межпартийную делегацию», — приводит «Газета.Ru» сообщение ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предположила, что цель визита очередной американской делегации на Тайвань — забрать с острова то, что забыла спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси 2 августа.

Не меньше иронии на тему визитов американцев на Тайвань выразили и британские аналитики. Обозреватель журнала The Spectator Фредди Грей предположил благие намерения у Пелоси насчет поездки. Возможно, пишет он, спикер палаты представителей хотела показать Китаю, кто всё еще «мировой босс». Но после ее поездки КНР активизировала военные учения вокруг Тайваньского пролива, и визит Пелоси Пекин использовал как предлог для проведения репетиции вторжения, резюмирует автор.

12 августа представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

В тот же день министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022