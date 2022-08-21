Губернатор американского штата Индиана прибыл на Тайвань

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб прибыл на Тайвань. Об этом он сообщил в воскресенье, 21 августа, в своем Twitter.

На месте Холкомб встретился с генеральным директором департамента по делам Северной Америки МИДа страны Дугласом Хсю. Политик опубликовал совместную фотографию со встречи и поблагодарил за теплый прием.

«Я ценю теплый прием на Тайване от Дугласа Хсу, тайваньского директора по делам Северной Америки», — написал Холкомб.

Эрик Холкомб также написал, что он планирует посетить в том числе Южную Корею, в то время как администрация главы Тайваня сообщала, что он встретится с президентом Цай Инвэнь в понедельник утром. В качестве цели поездки называлось укрепление партнерских отношений в ключевых секторах с Тайванем и Южной Кореей.

Ранее вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа. Поездка продлилась всего один день.

Законодатели в составе Джона Гараменди, Алана Лоуэнталя, Дона Байера и Аматы Радеваген во главе с сенатором Эдом Марки прибыли на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Американский институт на Тайване сообщал, что американская сторона намеревалась обсудить с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность и глобальные цепочки поставок.

До этого, 12 августа, представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

В тот же день министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь иронично предположила, что цель визита очередной американской делегации на Тайвань — забрать с острова то, что забыла спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси 2 августа.

Отношения США и Китая усугубились после визита Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. Пекин расценил этот шаг как нарушение суверенитета Китая. В ответ было принято решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.