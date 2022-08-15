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В КНР назвали визит конгрессменов на Тайвань нарушением суверенитета Китая

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Фото: REUTERS/Taiwan Ministry of Foreign Affairs
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Визит делегации конгресса США на Тайвань является нарушением суверенитета Китая. Об этом 15 августа на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«Это грубое нарушение принципа «одного Китая» и положений совместных китайско-американских коммюнике, суверенитета и территориальной целостности КНР. Кроме того, это направляет ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване», — приводит его слова ТАСС.

14 августа делегация конгресса США прилетела на Тайвань, где на следующий день встретилась с главой администрации Цай Инвэнь. До этого, 12 августа, представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

Также 12 августа министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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