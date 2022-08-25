Очередная делегация США прибудет на Тайвань 25 августа

Делегация США прибудет на Тайвань вечером в четверг, 25 августа. Об этом сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.

Как уточняется, конгрессмены прибудут в аэропорт Суншань на военном самолете.

«Завтра утром [делегация сенаторов] встретится с главой Тайваня Цай Инвэнь и с рядом высокопоставленных лиц», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве иностранных дел острова отметили, ведомство оповестит о визите, если он состоится. Состав делегации не уточняется.

Ранее, 21 августа, губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб рассказал о своей поездке на Тайвань. Он встретился с генеральным директором департамента по делам Северной Америки МИДа страны Дугласом Хсю.

До этого делегация конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа, где на следующий день состоялась встреча с главой администрации Цай Инвэнь.

Представитель администрации Белого дома 12 августа заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.