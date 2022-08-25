Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В Запорожье сообщили о теракте на складе гуманитарной помощи
Спорт
«Спартак» принял извинения «Факела» за запрет на пронос атрибутики
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Мир
Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Очередная делегация США прибудет на Тайвань 25 августа

Центральное новостное агентство Тайваня: очередная делегация США прибудет на остров 25 августа
0
Фото: REUTERS/Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация США прибудет на Тайвань вечером в четверг, 25 августа. Об этом сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

Как уточняется, конгрессмены прибудут в аэропорт Суншань на военном самолете.

«Завтра утром [делегация сенаторов] встретится с главой Тайваня Цай Инвэнь и с рядом высокопоставленных лиц», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве иностранных дел острова отметили, ведомство оповестит о визите, если он состоится. Состав делегации не уточняется.

Ранее, 21 августа, губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб рассказал о своей поездке на Тайвань. Он встретился с генеральным директором департамента по делам Северной Америки МИДа страны Дугласом Хсю.

До этого делегация конгресса США прибыла на Тайвань 14 августа, где на следующий день состоялась встреча с главой администрации Цай Инвэнь.

Представитель администрации Белого дома 12 августа заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022