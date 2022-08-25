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В Запорожье сообщили о теракте на складе гуманитарной помощи

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Фото: РИА Новости
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В Запорожской области в результате теракта повреждено здание склада с гуманитарной помощью. Об этом 25 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Василий Рогов.

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«В результате террористического акта со стороны киевского режима сегодня утром в пгт Приазовское Мелитопольского района было повреждено здание, где ранее располагался волонтерский штаб «Мы вместе с Россией». Там склад с гуманитарной помощью поврежден», — заявил он ТАСС.

По его словам, неделей ранее штаб сменил место дислокации, однако на прежнем здании остались рекламно-информационные конструкции, которые послужили мишенью для украинских диверсантов.

Накануне в администрации Мелитополя сообщили о попытке подрыва линии электропередач. Была повреждена одна из опор, однако подача электроэнергии нарушена не была.

19 августа Рогов сообщил, что в Мелитополе предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт.

Он рассказал, что около 12:00 (время совпадает с московским) полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП, но подача электроэнергии не нарушилась.

При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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