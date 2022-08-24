Власти Мелитополя сообщили о попытке диверсантов подорвать ЛЭП

Украинские диверсанты в среду, 24 августа, попытались подорвать линию электропередачи в пригороде города Мелитополя в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Была повреждена одна из электроопор.

«Подача электроэнергии не нарушена», — говорится в Telegram-канале властей города.

На месте ЧП работает ремонтная бригада, повреждения устраняются.

19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт.

Он рассказал, что около 12:00 (время совпадает с мск) полицейские получили сообщение о взрыве в 500 м от поста «Южный». Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП, но подача электроэнергии не нарушилась.

При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство.

10 августа, Рогов сообщил, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв. В результате в помещении были выбиты стекла, но существенных разрушений не было.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».