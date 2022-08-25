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Британцы раскритиковали слова Джонсона о необходимости поддерживать Украину

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
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Жители Великобритании 24 августа раскритиковали слова временно исполняющего обязанности премьер-министра королевства Бориса Джонсона о продолжении поддержки Украины, опубликованные им в социальной сети Twitter.

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«То, что происходит сегодня на Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Вот почему Великобритания будет и впредь поддерживать наших украинских друзей», — написал Джонсон.

В ответ на призыв премьер получил наполненную критикой реакцию от соотечественников, высказавших свое негодование политикой Джонсона в комментариях под публикацией.

«Лжец. Ты находишься там ради фотосессии, чтобы помассировать свое нарциссическое эго, ограбив при этом налогоплательщиков. Ты хочешь оставить наследие? О, ты оставишь — как самый коррумпированный и преступный премьер-министр в истории», — возмутился пользователь под ником Gillgall23.

«Ты сегодня в Киеве, потому что ты ленивый, коррумпированный, своекорыстный оппортунист, которого не волнует решение проблем, созданных тобой и твоим правительством в стране, избравшей тебя и платящей тебе за службу. Вместо нее ты при первой возможности за наш счет выезжаешь за границу ради фото», — высказался FahAunty.

«Можешь попросить у [президента Украины Владимира] Зеленского отложить моей Нэн £50? У нее пенсия в размере £8 тыс. и ей нужно оплатить счет за электричество на £4 тыс.» — поиронизировал MancTotter.

«Найдите секунду, чтобы прочитать комментарии! У вас страна в точке кипения!» — призвал OriginallyECS.

20 июля жители Великобритании подвергли критике прощальное выступление Джонсона в английском парламенте, сделанное перед закрытием законодательного органа на летние каникулы. Возмущение британцев вызвала цитата из фильма «Терминатор» «Hasta la vista, baby», воспринятая как двусмысленная и инфантильная.

7 июля мэр Лондона Садик Хан назвал период пребывания Джонсона на посту премьер-министра «одной из самых позорных саг» в истории британской политики. Он отметил, что правительство Джонсона нанесло существенный ущерб экономике королевства, поощряло публичный цинизм и привело к деградации имиджа Великобритании в глазах всего мира.

18 июня читатели британской газеты Daily Express пришли в ярость от визита Бориса Джонсона в Киев. По мнению комментаторов, политика больше интересуют проблемы других государств, нежели своего собственного.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

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