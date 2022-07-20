В Великобритании раскритиковали прощальные слова Джонсона парламенту

Жители Великобритании неоднозначно восприняли употребленную премьер-министром страны Борисом Джонсоном фразу героя кинофильма «Терминатор» перед тем, как парламент страны ушел на летние каникулы. Читатели таблоида Daily Mail заметили в комментариях 20 июля, что цитату «Hasta la vista, baby» не может использовать национальный лидер, который хочет быть примером для подражания.

«Такое ощущение, что им всем по четыре года и они только пошли в школу», — выразил свое мнение человек под ником Stop Voting.

«Джонсон исполнил свою мечту и стал премьер-министром. А на сколько — на три дня или три года — для него не имело значения. Его имя теперь будет в учебниках истории. Это была его миссия», — написал online reader.

«Миссия по уничтожению экономики Великобритании выполнена», — иронично высказался в ответ Silver Phil.

«Он же в курсе, что его выгнали, правда же?» — поинтересовался Whoknew1.

«Ничего не добился и не принес нашей стране ничего, кроме проблем. Скатертью дорога», — подытожили читатели.

Ранее в среду сообщалось, что подавший в отставку со своего поста Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления словами киногероя Арнольда Шварценеггера «Hasta la vista, baby» (с исп. — «До свидания, детка»). Уходящего Джонсона однопартийцы проводили, аплодируя и по-дружески похлопывая по плечу. В то же время оппозиция повела себя наоборот, они сидели не хлопая.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

19 июля сообщалось, что в следующий тур выборов на пост премьер-министра страны прошли экс-глава минфина Риши Сунак (118 голосов), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (92 голоса) и глава МИД страны Лиз Трасс (86 голосов). При этом никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.