В гонке за пост премьера Британии остались Сунак, Мордонт и Трасс

В следующий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли экс-глава минфина Риши Сунак (118 голосов), замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (92 голоса) и глава МИД страны Лиз Трасс (86 голосов), в то время как замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (59 голосов) выбыла из гонки.

Об этом 19 июля по итогам голосования заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, трансляцию вел телеканал Sky News.

Ранее в этот день бывший высокопоставленный госслужащий Евросоюза Фрэнсис Коул выразил уверенность, что новым британским премьер-министром станет глава МИД страны Лиз Трасс. Экс-чиновник пояснил, что она считается новой Маргарет Тэтчер в партии. В то же время, по его словам, к Мордонт возникли вопросы по поводу ее программы обучения, а Сунак — мультимиллионер, что не очень хорошо воспринимается членами партии.

В то же время посол РФ в Лондоне Андрей Келин обратил внимание на заявления Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным при участии Индии и Индонезии. Дипломат вспомнил общение Трасс с ее российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву и указал, что министр иностранных дел Великобритании не слушает и не воспринимает аргументы оппонентов.

До этого, 17 июля, Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра Великобритании. По словам дипломата, она «готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова». После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что попытка «дурно образованной женщины» «осадить» в феврале Лаврова в Москве закончилась позором Трасс.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.