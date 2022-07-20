Джонсон попрощался с парламентом фразой Терминатора

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами «Hasta la vista, baby». Об этом сообщил в среду, 20 июля, телеканал Sky News.

Отмечается, что каждую среду премьер традиционно отвечает на вопросы парламентариев, сегодня была последняя такая сессия перед уходом законодателей на летние каникулы.

«Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были», — сказал он в своей заключительной речи, пишет Sky News.

По словам Джонсона, в первую очередь важно оставаться рядом с американцам и заступаться за украинцев; снижать налоги и отменять регулирование везде, где только можно, чтобы сделать США лучшим местом для жизни и инвестиций, каковым оно и является; сосредоточься на дороге впереди, но всегда не забывай смотреть в зеркало заднего вида.

Кроме того, он отметил, что любит казначейство, «но, если бы мы всегда прислушивались к казначейству, мы бы не построили М25 или туннель под Ла-Маншем», — добавил он.

В заключение он пришел к выводу, что он и его команда помогли провести США через пандемию и помогли спасти другую страну от варварства.

«Миссия в основном выполнена, на данный момент», — считает он.

«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и Hasta la vista, baby (с исп. — «До свидания, детка»)», — закончил он свое выступление.

Уходящего Джонсона однопартийцы проводили, аплодируя и по-дружески похлопывая по плечу. В тоже время оппозиция повела себя наоборот, они сидели не хлопая.

Кроме того, Sky News обратил внимание на «своеобразную» реакцию бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на последние минуты выступления Джонсона, когда тори аплодировали ему стоя.

«Для тех, кто не видел, Тереза Мэй сначала не встала, чтобы поаплодировать. Потом в конце концов она встала, но выглядела разъяренной и явно не хотела присоединяться к аплодисментам», — отмечает Sky News.

18 июля стало известно о том, что кандидаты в премьер-министры Великобритании не поддержали идею присутствия Бориса Джонсона в кабинете министров.

14 июля глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил о том, что в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Помимо этого Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.