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Джонсон попрощался с парламентом фразой Терминатора

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами «Hasta la vista, baby». Об этом сообщил в среду, 20 июля, телеканал Sky News.

Отмечается, что каждую среду премьер традиционно отвечает на вопросы парламентариев, сегодня была последняя такая сессия перед уходом законодателей на летние каникулы.

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«Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были», — сказал он в своей заключительной речи, пишет Sky News.

По словам Джонсона, в первую очередь важно оставаться рядом с американцам и заступаться за украинцев; снижать налоги и отменять регулирование везде, где только можно, чтобы сделать США лучшим местом для жизни и инвестиций, каковым оно и является; сосредоточься на дороге впереди, но всегда не забывай смотреть в зеркало заднего вида.

Кроме того, он отметил, что любит казначейство, «но, если бы мы всегда прислушивались к казначейству, мы бы не построили М25 или туннель под Ла-Маншем», — добавил он.

В заключение он пришел к выводу, что он и его команда помогли провести США через пандемию и помогли спасти другую страну от варварства.

«Миссия в основном выполнена, на данный момент», — считает он.

«Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и Hasta la vista, baby (с исп. — «До свидания, детка»)», — закончил он свое выступление.

Уходящего Джонсона однопартийцы проводили, аплодируя и по-дружески похлопывая по плечу. В тоже время оппозиция повела себя наоборот, они сидели не хлопая.

Кроме того, Sky News обратил внимание на «своеобразную» реакцию бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на последние минуты выступления Джонсона, когда тори аплодировали ему стоя.

«Для тех, кто не видел, Тереза Мэй сначала не встала, чтобы поаплодировать. Потом в конце концов она встала, но выглядела разъяренной и явно не хотела присоединяться к аплодисментам», — отмечает Sky News.

18 июля стало известно о том, что кандидаты в премьер-министры Великобритании не поддержали идею присутствия Бориса Джонсона в кабинете министров.

14 июля глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил о том, что в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Помимо этого Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

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