Мэр Лондона раскритиковал работу Джонсона на посту премьер-министра

Мэр Лондона Садик Хан в четверг, 7 июля, назвал период нахождения на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона одной из «наиболее позорных саг» в истории британской политики. Об этом он написал на своей странице в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля).

«Борис Джонсон возглавил правительство, отличающееся ложью, подлостью, полным отсутствием честности, незаконным поведением, некомпетентностью и разрушительной культурой безнаказанности на государственных должностях», — написал политик.

Он также указал на то, что правительство Джонсона нанесло существенный ущерб экономике, поощряло публичный цинизм и привело к деградации Соединенного Королевства в глазах всего мира. Садик Хан указал на то, что после ухода министра с поста «по всей стране коллективно выдохнут».

Ранее в этот же день британские средства массовой информации со ссылкой на источники анонсировали уход Джонсона в отставку.

Там также отметили, что Джонсон сделает заявление для страны в течение сегодняшнего дня. Би-би-си пишет, что Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов 7 июля, однако останется премьер-министром до осени.

Ранее в четверг стало известно, что за последние два дня правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуло более 50 политиков на фоне назначения Джонсоном дипломата, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Джонсон также оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.