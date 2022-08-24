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Премьер Финляндии заявила о выученном уроке из-за скандала с видео ее вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что извлекла урок из-за скандала с видео с вечеринки
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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что усвоила урок после скандала из-за попавших в СМИ видеозаписей, на которых она бурно веселится в компании друзей. Об этом в среду, 24 августа, пишет финское издание Iltalehti.

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По словам политика, она признала, что ее действия и связанное с этим внимание повлияли на мнение людей о ее работе на посту премьер-министра.

«Этот урок усвоен, я буду продолжать выполнять свою работу так же хорошо, как это делала до сих пор», — заверила она.

Прошедшая неделя, как рассказала политик, была «не самой легкой в ее жизни». Она не исключила, что в СМИ могут вновь просочиться фото с ее вечеринок. В последний раз она отдыхала с друзьями в пятницу. Как отметила Марин, она не знает, какие там были сделаны снимки, «но, вероятно, что они есть».

При этом, заверила Марин, она не страдает запоями. На отдыхе финский премьер предпочитает пиво, вино и игристые напитки.

Санна Марин подверглась резкой критике после того, как 18 августа в сети появилось видео ее вечеринки с друзьями. На записи политик выпивает, бурно танцует и веселится в компании других людей. Кроме того, на кадрах виден некий белый порошок, похожий на кокаин. В соцсетях такое поведение многие финны сочли недостойным премьера страны.

Так, ведущий спортивного ток-шоу Алекси Валавуори назвал ее самым некомпетентным премьер-министром, который когда-либо был в стране. А лидер крупнейшей оппозиционной партии Финляндии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат одной из входящих в правящую коалицию партии «Финляндский центр» Микко Кярня призвали премьер-министра пройти тест на наркотики.

На следующий день премьер согласилась пройти тест. Он показал отрицательный результат. Политик сама оплатила расходы. Справку подписал врач по гигиене труда Пааво Халонен из Тервейстало. Позже Марин заявила, что к наркотикам не имела никакого отношения, в том числе будучи подростком.

Финский премьер-министр ранее также становилась объектом скандала из-за вечеринок. В декабре 2021 года она приехала в ночной клуб, оставив служебный телефон дома, из-за чего не узнала о том, что была подвержена риску заражения COVID-19 после встречи с зараженным министров, и продолжила отдыхать.

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