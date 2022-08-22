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Тест премьер-министра Финляндии на наркотики оказался отрицательным

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Фото: REUTERS/Roni Rekomaa
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Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин показал отрицательный результат. Об этом 22 августа сообщило правительство страны.

«Тест, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков», — говорится в заявлении.

В кабмине отметили, что Марин сама оплатила расходы на тест. Справку подписал врач по гигиене труда Пааво Халонен из Тервейстало.

19 августа стало известно, что Марин сдала анализы на наркотики. Ожидалось, что их результаты станут известны через неделю. Премьер-министр подчеркнула, что к наркотикам не имела никакого отношения, в том числе будучи подростком.

Марин согласилась пройти тест на наркотики, после того как 18 августа подверглась резкой критике пользователей социальных сетей после опубликованного видео ее вечеринки с друзьями. На записи политик выпивает, танцует и веселится в компании других людей. В соцсетях такое поведение многие финны сочли недостойным премьера страны.

Финский премьер-министр ранее также становилась объектом скандала из-за вечеринок. В декабре 2021 года она приехала в ночной клуб, оставив служебный телефон дома, из-за чего не узнала о том, что была подвержена риску заражения COVID-19, и продолжила отдыхать.

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