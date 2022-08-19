Премьер-министр Финляндии Марин сдала тест на наркотики

Глава финского правительства Санна Марин в пятницу, 19 августа, уведомила о сдаче анализов на наркотики, результаты будут готовы через неделю, сообщает газета Iltalehti.

«Вначале хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьезные обвинения в том, что я находилась в месте [где употребляли наркотики] или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики, результаты которого будут известны примерно через неделю», — отметила политик на срочно созванном пресс-брифинге, который транслировался пресс-службой правительства Финляндии.

Премьер-министр подчеркнула, что к наркотикам не имела никакого отношения и будучи подростком.

«Заседания [кабинета министров] не собираются среди ночи. Если вам нужно связаться со мной, я всегда готова выполнить рабочие задачи», — заверила Марин.

Марин согласилась пройти тест на наркотики, после того как в четверг подверглась резкой критике пользователей социальных сетей после опубликованного видео ее вечеринки с друзьями. На записи политик выпивает, танцует и веселится в компании других людей. В соцсетях такое поведение многие финны сочли недостойным премьера страны.

Финский премьер-министр ранее также становилась объектом скандала из-за вечеринок. В декабре 2021 года она приехала в ночной клуб, оставив служебный телефон дома, из-за чего не узнала о том, что была подвержена риску заражения COVID-19, и продолжила отдыхать.