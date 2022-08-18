Премьер-министра Финляндии раскритиковали после утечки видео с вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подверглась резкой критике пользователей соцсетей после того, как в интернете появилось видео ее вечеринки с друзьями. Об этом 18 августа сообщает Asianet Newsable.

На видео Марин выпивает, танцует и веселится в компании других людей. В соцсетях такое поведение многие финны сочли недостойным премьера страны.

Так, например, ведущий местного спортивного ток-шоу Алекси Валавуори назвал ее самым некомпетентным премьер-министром, который когда-либо был в стране.

«Пожалуйста, возьмите свою кожаную куртку и уйдите в отставку», — написал он в Twitter.

Политик в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она весело проводит время компании друзей. Она отметила, что на ключевых госдолжностях находятся обычные люди, которые ведут обыкновенную жизнь.

«Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели», — сказала премьер.

По данным здания «Газета.Ru», это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.

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