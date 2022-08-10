Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что сожалеет о фотографиях, сделанных в Киеве в июле. Об этом в среду, 10 августа, пишет издание Die Welt.

На этих фото Фезер запечатлена на балконе вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром столицы Украины Виталием Кличко с шампанским в руках. Веселое настроение чиновников, не соответствующее обстановке на Украине, вызвало удивление у немецкоязычных пользователей.

Чиновница была вынуждена объясняться за эти кадры на встрече с журналистами RND в Потсдаме.

«Нас пригласили на вечер к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он, — отметила министр. — Я бы больше так не делала, потому что это выражает что-то неуместное, когда вы приезжаете из другой страны».

Фезер добавила, что в целом фотографии соответствовали обстановке в Киеве.

«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — отметила она.

По словам Фезер, в столице Украины царила повседневность.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt возмутились политикой президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стала его просьба поставить стране средства противовоздушной обороны. Немцы в ответ на это призвали его как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».