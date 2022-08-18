Премьер-министр Финляндии согласилась пройти тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики после того, как в СМИ попали видеозаписи, на которых она веселится в компании друзей. Об этом она сама сообщила журналистам 18 августа в аэропорту города Куопио, передает газета Helsingin Sanomat.

«Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня этого требуют», — сказала она.

Ранее финские СМИ распространили видео, на которых вместе с Марин веселятся близкие ей финские знаменитости. По данным изданий, на записи слышно, как кто-то из гостей будто бы произносит слово «мука», якобы имея в виду, возможно, кокаин. Некий белый порошок также виден на одном из роликов.

Сама премьер-министр добавила, что на вечеринке с друзьями она «не делала ничего противозаконного и, кроме алкоголя, не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого».

После обнародования записи лидер крупнейшей оппозиционной партии Финляндии «Истинные финны» Риикка Пурра и депутат одной из входящих в правящую коалицию партии «Финляндский центр» Микко Кярня призвали премьер-министра пройти тест на наркотики.

Марин подверглась резкой критике пользователей соцсетей, после того как в интернете появилось видео ее вечеринки с друзьями. На видео Марин выпивает, танцует и веселится в компании других людей. В соцсетях такое поведение многие финны сочли недостойным премьера страны. Так, ведущий спортивного ток-шоу Алекси Валавуори назвал ее самым некомпетентным премьер-министром, который когда-либо был в стране.

По данным издания «Газета.Ru», это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, после встречи с человеком, который был заражен коронавирусом, о чем она узнала позже. Сама политик не заболела COVID-19.