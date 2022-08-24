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Военкор «Известий» показал найденные в харьковской школе пропагандистские книги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал в одной из школ в Харьковской области, сильно пострадавшей от обстрелов. Образовательное учреждение находится в деревне Терновая, которая сейчас под контролем союзных сил.

«Всё уничтожено, всё разбито, всё на земле. Экскурсия — из неприятных. Все же неприятно видеть, как разрушен храм знаний», — рассказал Калуга, отметив, что разброс снарядов был хаотичным.

На доске в одном из кабинетов для младших классов осталась запись — 23 марта. Видимо, это был последний учебный день в этой школе.

В школьной библиотеке корреспондент обнаружил множество пропагандистских книг, которые предлагали почитать детям.

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«На фоне россыпи советских авторов, здесь действительно их было много, мы находим и такие брошюрки. Например, «Базы НАТО», «Локальные и региональные конфликты», «Украинская УПК в умовах НАТО». Еще можно почитать «Аннексия: остров Крым». Этого здесь предостаточно», — отметил Калуга.

16 августа стало известно, что на Украине изменили содержание учебных программ общего среднего образования по истории и нескольким другим предметам из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

По информации украинского издания «Страна», теперь СССР в курсе истории для детей будут позиционировать как «правительство имперского типа», которое «присвоило суверенитет» УССР и проводило «политику обрусения», которая раньше называлась «политика русификации».

20 июня заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами.

19 июня Верховная рада ввела ограничения на российскую литературу. Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Донецкой и Луганской Народных Республик, Белоруссии, а также с контролируемых РФ территорий Украины.

7 июня Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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