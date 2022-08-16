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На Украине изменили школьную программу из-за спецоперации России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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На Украине изменили содержание учебных программ общего среднего образования по истории и нескольким другим предметам из-за проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Об этом стало известно во вторник, 16 августа.

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«СССР в курсе истории для детей будут позиционировать как «правительство имперского типа», которое «присвоило суверенитет» УССР и проводило «политику обрусения», которая раньше называлась «политика русификации», — говорится в сообщении украинской интернет-газеты «Страна», опубликованном в Telegram.

При этом уточняется, что больше внимания теперь будет посвящено сопротивлению украинцев советскому влиянию.

По словам издания, много внимания в новых учебных программах будет уделено «войне с РФ».

Также со школьниками на разных предметах будут изучать практичные темы — огневую подготовку, медицинскую помощь, гражданскую защиту, действия во время воздушной тревоги и обстрела, права человека и международное гуманитарное право.

12 августа сообщалось, что школы Киева приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке и изучения его в качестве дополнительного предмета.

Ранее, 9 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа в украинских образовательных учреждениях была нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. В учениках вырабатывалось противостояние русской культуре.

До этого, 20 июня, заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами. 7 июня Витренко объявил об исключении из школьной программы романа «Война и мир» Льва Толстого. Он отметил, что данное произведение воспевает российские войска.

Еще 16 апреля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что в школах страны могут отменить преподавание русского языка, вместо него ученики будут изучать другие предметы. А учителя русского языка, которые преподавали только эту дисциплину, должны будут отправиться «на простой», подчеркнул он.

9 июля Кравцов рассказал, что в школах на освобожденных территориях продолжат преподавать украинский язык. До этого он отмечал, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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